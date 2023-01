Oscarnominatie verandert het leven van Brendan Fraser

De Oscarnominatie die de Amerikaanse acteur Brendan Fraser heeft gekregen voor zijn rol in de film The Whale , heeft zijn leven veranderd. Dat zei Fraser, die kans maakt op het befaamde beeldje in de categorie beste acteur, tegen Fox News .

,,Ik ben absoluut dolblij en ben de Academy enorm dankbaar voor deze erkenning en voor het erkennen van het prachtige optreden van Hong Chau en de ongelooflijke make-up van Adrien Morot”, zei Fraser in een verklaring. Zijn collega Chau uit The Whale is genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Zelf speelde Fraser Charlie, een docent Engels met morbide obesitas. De film is geregisseerd door Darren Aronofsky en geschreven door Samuel D. Hunter.

,,Ik zou deze nominatie niet hebben gehad zonder Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, A24 en de buitengewone cast en crew die me Charlie schonken”, schrijft de acteur. ,,Een geschenk dat ik zeker niet zag aankomen, maar het is er een dat mijn leven heeft veranderd. Bedankt!”

The Whale zaaide nadat de film uitkwam direct verdeeldheid. Aan de ene kant werd de vertolking van Fraser geprezen, aan de andere kant was er kritiek op de manier waarop de film dik zijn in beeld brengt als pertinent miserabel en iets om je voor te schamen. Ook is het gebruik van

Fraser gooide in de jaren 90 hoge ogen met films als George of the Jungle, maar verdween de afgelopen jaren grotendeels uit beeld. De acteur neemt het op tegen Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) en Bill Nighy (Living). De uitreiking van de prestigieuze filmprijzen vindt plaats op 12 maart.

Volledig scherm Brendan Fraser in The Whale. © Cineart