Oscars 2021 definitief twee maanden opgeschoven

Al langer werd gefluisterd dat de Oscars vanwege de coronacrisis zouden worden verplaatst. Eerder vandaag meldden verschillende Amerikaanse media op basis van bronnen dat de prijzenregen met twee maanden zou worden uitgesteld.



De belangrijkste reden om de Oscars te verplaatsen is om filmmakers een kans te geven die vanwege de coronacrisis vertraging opliepen. ,,Door de periode dat films in aanmerking kunnen komen te verlengen en de datum te verplaatsen, hopen we filmmakers de flexibiliteit te geven om hun films af te maken en uit te brengen zonder ze te straffen voor iets waar ze geen controle over hebben”, aldus de president en ceo van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences in een verklaring.



De uitreiking werd slechts drie keer eerder uitgesteld. In 1938 gebeurde dat vanwege een overstroming in Los Angeles, in 1968 na de moord op Martin Luther King en in 1981 na de mislukte moordpoging op president Ronald Reagan.