Oscarwinnaar Spike Lee maakt indruk met speech over slavernij

Lee kreeg een staande ovatie; hij maakt later op de avond nog kans op het beeldje voor beste regisseur. De regisseur-scenarist hield een gepassioneerde toespraak waarin hij refereerde aan het slavernijverleden van de VS. ,,Vierhonderd jaar geleden werden wij uit Afrika gestolen om in Virginia als slaaf te moeten werken", zei Lee. ,,Onze voorouders werkten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat."

Daarna riep hij Amerikanen in het kader van de verkiezingen in 2020 op ‘om nu de goede kant van de geschiedenis te kiezen en liefde boven haat te verkiezen. Do the right thing!’ Die laatste zin was een verwijzing naar zijn eerste film uit 1990. De grote winnaar bij de Oscars is tot nu toe Bohemian Rhapsody; de Queen-film won tot nu toe drie beeldjes.