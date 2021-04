Oscarwinst Chloé Zhao gecensureerd in China

Chinese media besteedden vrijwel geen aandacht aan de prestatie van Zhao, die in Peking is geboren. Bovendien werden berichten op sociale media over haar winst bij de Oscars binnen enkele uren verwijderd. De uitreiking van de Oscars werd overigens niet in China uitgezonden.

Zhao kwam eerder al onder vuur te liggen in China nadat Nomadland prijzen had gewonnen bij de Golden Globes. Destijds was er ophef ontstaan over uitlatingen die zij in 2013 over China had gedaan. Ze had het land beschreven als ‘een plaats waar overal leugens zijn’.