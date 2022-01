Oud-kandidaat The Voice getuigt in tranen: Jeroen Rietbergen ging ‘effe voelen’

Zangeres Nienke Wijnhoven (23) uit Horst ondervond aan den lijve hoe bandleider van The Voice of Holland Jeroen Rietbergen te werk ging. De man van Linda de Mol strikte haar telefoonnummer op geraffineerde wijze en betastte haar ongevraagd. Daarover getuigt ze vanavond bij televisieprogramma Beau .

Tranen wellen op als Wijnhoven haar verhaal vertelt aan tafel bij presentator Beau van Erven Dorens. ,,Jeroen Rietbergen is een hele charmante man. Hij zei tegen mij ‘oh ik maak een foto van je, zal ik je die sturen’.” De Limburgse, die in 2016/2017 meedeed aan de talentenjacht en derde werd, dacht ‘oh leuk, die kan ik naar mijn moeder sturen’. ,,Even later in de trein stuurde hij nog een appje ‘ben je goed thuisgekomen?’ Ik dacht wat lief, ik liet het nog aan mijn moeder zien en die zei ‘wat fijn’. Je denkt dat je een band opbouwt, op het moment dat het grensoverschrijdend wordt lach je het weg en dan is het einde zoek.”

Bij een zangsessie moest Wijnhoven van haar zangcoach op de grond gaan liggen, dan voel je je buikspieren als je zingt. ,,Jeroen zegt dan ‘ik zou er wel op willen komen liggen’. Het stomme is dat het op dat moment niet eens heel erg is.”

‘Voelen’

Het wordt wel erg als Rietbergen haar ‘de studio’s boven wil laten zien’. ,,Leuk”, dacht ze. ,,Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet.” Maar er waren helemaal geen studio’s en voor ze het doorhad, ‘ging hij wel effe voelen'. ,,Op het moment dat hij je aanraakt, gaat er van alles door je heen. Je schrikt, maar je zegt niks omdat je denkt ‘what the hell’. Je legt de schuld bij jezelf. Ik dacht dat ik verkeerde signalen had afgegeven. Dat heb ik mijzelf altijd voorgehouden.”

Op dat moment wellen de tranen op. Ook oud-kandidaat Kirsten Berkx (31) uit Echt die aan tafel zit, houdt het niet droog: ,,Het is niet jouw schuld”, roept ze uit, gesteund door tafelgasten Marc-Marie Huijbrechts, AD-columnist Angela de Jong en tafelheer Beau van Erven Dorens, die in shock is.

Pas in therapiesessies en in gesprekken met haar moeder en toenmalige vriend die Wijnhoven in vertrouwen neemt, krijgt ze dat door. Nu het nieuws rond het grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen bij The Voice naar buiten komt, stapt de Limburgse naar voren. ,,Ik heb de hele dag getwijfeld of ik dit zou vertellen.”

Sukkel

Het is inmiddels vier jaar geleden. Wijnhoven klapte niet eerder uit de school om meerdere redenen. Omdat ze een contract tekende van zestig pagina's, omdat ze het dan op moest nemen tegen de familie De Mol. ,,En je voelt jezelf ook een sukkel. Had ik maar niet terug geappt. Ik heb niet eerder wat gezegd, omdat ik dacht dat het kansloos was. En ik voelde me schuldig, want je zit in een relatie en hebt zoiets van: ben ik vreemdgegaan? Ook al hebben we geen seks gehad.”

Rietbergen nodigde haar ook uit om naar een optreden van de Edwin Evers Band te komen, waar hij in speelde. ,,Hij wilde mij wel op komen halen. Het was in Lelystad, ik woon in Noord-Limburg. Dat vond ik raar. Ik ben uiteindelijk met een vriendin gegaan, die zei dat het duidelijk was dat hij het niet op prijs stelde dat ik niet alleen was gekomen.”

Ook van een opmerking van Ali B. op een feestje achteraf schrok de zangeres. ,,Hij begon tegen mij ‘jij was toch die onzekere?’ Mijn 15-jarige zusje was mee en die zei meteen ‘waar bemoei jij je mee, wat is dat voor iets geks?’ Waarop Ali zegt: ‘Jij moet gewoon je fucking bek houden, kutwijf'. ,,Mijn zusje was 15. Ik nam het niet op voor haar op dat moment. Ik bagatelliseerde het, zei ‘het komt goed, het is Ali'.” Het bleef daarbij, wat betreft Ali B. Haar zusje gooide hem uit haar playlist.

Glitterstring

Ook Berkx kreeg te maken met de streken van Riethoven. ,,Ik liep over de gang en hij loopt achter mij en zegt: ‘wat heb jij een geil broekje aan'. Ik had de meest niet-charmante pyjama aan die je je kan bedenken. Maar het moet niet uitmaken of ik een pyjamabroek droeg of een gouden glitterstring. Jij hebt als man het recht niet om zoiets tegen meisje te zeggen, ongeacht leeftijd en status tegenover jou. Je hebt een werkrelatie, dan hoor je zoiets niet te zeggen. Ik dacht alleen maar what the fuck zeg jij nou, je zegt iets heel geks. Dat heb ik niet zo gezegd, ik heb wel zo gekeken en het stom weggelachen.”

Berkx had de geruchten over Rietbergen tijdens de opnames van het programma gehoord ‘in de wandelgangen'. ,,Die heb ik naast me neergelegd, tot ik zelf die opmerking kreeg. Hij had het jaar ervoor therapie gehad", zegt ze sarcastisch.

Relatie verbroken

Zaterdag werd bekend dat het programma The Voice of Holland, waar Rietbergen bandleider is, is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo is er aangifte gedaan tegen coach Ali B, naar verluidt door een oud-deelnemer, en erkende bandleider Jeroen Rietbergen dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn en stapte de muzikant op. Hij had relaties van ‘seksuele aard’ gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Vandaag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. ITV roept slachtoffers en getuigen van ‘ongepast gedrag rond The Voice of Holland’ op zich te melden. Dat kan bij externe onderzoekers die zijn ingehuurd door de organisatie. ,,Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden”, luidt een verklaring van de producent.