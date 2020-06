Oud-presentatrice Tineke Verburg (64) overleden

Tineke begon haar televisieloopbaan in 1979 bij de TROS als omroepster. Ze was meteen een graag geziene gast in de Nederlandse huiskamers en werd bij het grote publiek vooral bekend als presentatrice van het populaire programma TROS Triviant. Ook de uitgesproken truien die ze toen vaak droeg vielen in de smaak. In 1984 volgde ze Wibo van de Linde op als presentator van de nieuwsrubriek TROS Aktua, waarvoor ze ook zelf reportages maakte in binnen- en buitenland. Daarnaast presenteerde ze programma’s als Hollywood Boulevard en Lunch TV.



Verburg nam na 22 jaar in 2001 afscheid van de TROS. Ze stelde dat er bij de omroep een gebrek aan waardering was en ging daarna aan de slag bij RTL. Daar maakte ze verschillende programma’s over het bedrijfsleven, zoals Nederland in bedrijf (2004-2006) en VakwerkNL (2007). Toch keerde Verburg in 2010 terug bij de TROS: samen met Peter de Bie maakte ze het radioprogramma TROS in Bedrijf. Bij al deze programma’s was ze niet alleen als presentatrice maar ook inhoudelijk nauw betrokken. Na een periode van afwezigheid was Verburg in 2015 ook nog te zien als presentatrice van Supervrouwen.



De oud-presentatrice was overigens van meerdere markten thuis. Zo schreef ze in 2001, samen met Robert Blom, een boek voor startende ondernemers: Jong in Zaken. Ook begeleidde ze in haar jaren bij de TROS omroepsters, nieuwe presentatietalenten en verslaggevers en trainde ze mensen uit het bedrijfsleven en de politiek.