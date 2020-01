Oud-STER-baas: Ik zal niet sterven voordat Loeki terug is op televisie

,,Ik zal niet sterven voordat Loeki terug is op televisie’’, zegt Chris Smeekes stellig. De voormalig directeur van de STER betaalde vorig jaar 20.000 euro uit eigen zak voor een onafhankelijk onderzoek naar de waarde van het Nederlandse reclame-icoon. Smeekes is ervan overtuigd dat de leeuw de enige manier is om de commercialblokken van de publieke omroep aantrekkelijker te maken. ,,Dit is om de NPO overeind te houden, Loeki is een goudmijn!’’



De kreet ‘Asjemenou’ was begin vorig jaar eenmalig weer te horen in een reclamblok voor het NOS Achtuurjournaal, het resultaat van een actie van NPO Radio 2-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Zij begonnen een petitie die in een mum van tijd ruim 21.000 keer was ondertekend. ,,Jammer dat de heren niet éven hebben doorgezet. Dan waren het zo 50.000 handtekeningen geweest en was Loeki onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer.’’