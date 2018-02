Oud-tieneridool Peter Andre komt naar Foute Party van Qmusic

,,Het is fantastisch om binnenkort weer terug te zijn in Nederland. Het Nederlandse publiek was altijd het publiek dat het meest losging tijdens mijn concerten. Ik ben er in de jaren negentig veel geweest en ik ben dankbaar dat ik na al die jaren weer terug mag komen om op te treden", zegt de Britse artiest. In de jaren negentig beleefde Andre een korte carrière in de popmuziek. Na een aantal succesvolle singles als Mysterious Girl (1995), All Night All Right (1998) en Kiss the Girl (1998) nam zijn populariteit snel af. Tegenwoordig houdt hij zich voornamelijk bezig met presenteren op de Britse televisie.