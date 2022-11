Oud-TROS-presentator Hein van Nievelt (80) overleden

Elizabeth Debicki: publiek weet dat The Crown fictie is

Elizabeth Debicki voelt zich niet geroepen om de makers van de Netflix-hit The Crown te verdedigen na felle kritiek over hoe waarheidsgetrouw het nieuwe seizoen wel of niet is. De actrice, die de rol speelt van prinses Diana, denkt dat de kijker wel weet dat de verhaallijnen niet werkelijk zo zijn gegaan.

