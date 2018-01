Oud-voorman Peter Haan van Nederlandse Elvis-club overleden

video Boze reacties op 'smakeloos' Lucky TV-filmpje over aardbeving Groningen

10:26 Tv-kijkers hebben gisteravond boos gereageerd op een Lucky TV-filmpje - een satirisch onderdeel van De Wereld Draait Door - over de recente aardbeving in het Gronings dorpje Zeerijp. Maker Sander van de Pavert vergeleek het getroffen gebied met de Spielbergfilm The War of the Worlds waarin een reusachtige buitenaardse spin dakpannen van huizen rukt en mensen doodt.