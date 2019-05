Oud-winnares Getty Kaspers: AVROTROS behandelt me als een stuk stront

Getty Kaspers was als zangeres van Teach-In de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival. Nu 44 jaar later kan ze eindelijk het stokje doorgeven aan Duncan Laurence. Hoe heeft Kaspers die laatste uren beleefd vlak voordat ze een troonopvolger kreeg?

Getty, heb je gekeken?

,,Uiteraard! Ik was bij mijn schoondochter en zij had een laptopje neergezet. We waren precies op tijd voor Duncan. En wat was hij goed! Alleen die puntentelling vond ik zo raar. Ik snapte er niks meer van. Ik was helemaal het overzicht kwijt.”



Maar de uit… Kaspers onderbreekt de vraag over de uitslag, want ze wil eerst nog iets kwijt over Madonna.

,,Dat optreden was toch een aanfluiting. Vreselijk. Dat noemen ze dan een wereldster. Volgens mij was ze hartstikke nerveus. Normaal komen de fans in de zaal allemaal voor haar, maar dat was nu niet zo. En ze kreeg er ook nog een miljoen voor. Belachelijk! Dick Bakker (de componist van Teach in, red.) schreef al: dat optreden van Duncan was zo goed, Madonna had dat miljoen aan hem moeten geven. Haha!”

Het is eindelijk zover. 44 jaar lang was het ‘Is het lang geleden’ en ‘Ding a Dong’, maar nu houdt dat op. Hoe voelt dat?

,,Dat is heel apart. Er is in april een biografie van mij uitgekomen, geschreven door Dave Boomkens. Jarenlang werd aan mij gevraagd: je bent toch geboren in Oostenrijk, hoe zit dat? En dan zei ik altijd geen tijd, lang verhaal. Nu is er een biografie én word ik afgelost als laatste winnaar, met Teach In natuurlijk, van het Songfestival. Met dat boek erbij voelt het als een afsluiting.”

Voelt dat dan als een opluchting of juist weemoedig?

,,Nou heel Nederland belt vandaag. Iedereen wil met je praten. Alleen degene die moet bellen, de AVROTROS, daar heb ik niets van gehoord. In al die jaren heb ik daar niets van gehoord. Ik ben een keer uitgenodigd voor een halve finale met Trijntje Oosterhuis, maar dat was door de Oostenrijkse federatie.

,,Ik vind het raar dat ze helemaal geen contact met mij zoeken. Ik voel met net een stuk stront ofzo. Door Songfestivalverenigingen word ik altijd uitgenodigd. Daar voel ik de waardering. Maar van de AVROTROS niet eens één belletje. Ik ben niet boos, maar vooral verdrietig. Er was een filmmaker die een documentaire met mij wilde opnemen in Tel Aviv. Dat ik ging kijken wat Duncan aan het doen was. Maar de AVROTROS had andere plannen, dus dat ging niet door.”

Maar kunnen ze het goedmaken door je komend jaar uit te nodigen?

,,Ik laat het helemaal over aan de mensen. Jij belt nu ook met mij omdat je het leuk vindt en het is een spontaan gesprek. Maar ik ga niet lopen bedelen. Ik ben teleurgesteld. Dat er helemaal geen moeite wordt gedaan voor iemand die 44 jaar lang de laatste winnaar voor Nederland was.”



Dan toch even over die nieuwe winnaar. Ben je trots op Duncan?

,,Zeker! Zo'n jong en zo mooi zingen. Het is echt super knap wat hij gedaan heeft. En vergeet ook niet de rol van Ilse DeLange. Dat is geen makkelijke hoor. Die zorgt dat het precies zo gaat zoals ze wil. AVROTROS mag op de knieën voor haar!”

De AVROTROS is gebeld voor een reactie, maar was op dit moment niet bereikbaar voor commentaar.