‘Oude’ en ‘nieuwe’ Aladdin: ‘Ze zochten straatschoffie die tegelijkertijd ook lief kon overkomen’

De één, Jonathan Vroege, is opgegroeid met de stem van de ander, Bart Bosch. Voor Bosch (58) betekende het inspreken van de stem van Aladdin in de gelijknamige Disney-animatiefilm bijna dertig jaar geleden dé doorbraak als stemacteur. Vroege staat nu misschien wel aan de vooravond van dat moment: hij speelt Aladdin in de musical die vanaf zaterdag te zien is in het Afas Circustheater.