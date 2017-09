Oude rotten in het modellenvak brengen eerbetoon aan Versace

Gianni Versace werd twintig jaar geleden doodgeschoten voor de deur van zijn villa in Miami. Voor zijn inmiddels 62-jarige zusje Donatella is het nog steeds een hartverscheurende herinnering. Maar door het organiseren van een bijzondere reünie, kon ze even aan iets anders denken. ,,Vandaag ben ik niet verdrietig. Ik ben blij dat ik dit na twintig jaar eindelijk kan doen met een lach op mijn gezicht", klonk het trots.



Versace pakte flink uit. Ze nam contact op met legendarische topmodellen, die voor Gianni het eerste uur van de show liepen, en regelde dat ze op de catwalk voor het Lente/Zomer 2018-seizoen paradeerden. Er werden grote namen gespot. Zo waren Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni, Claudia Schiffer en Helena Christensen te bewonderen op de bühne. De dames waren gehuld in gouden jurken en liepen op het nummer Freedom van George Michael. Nostalgie dus, want dat nummer werd ook in de jaren 90 gedraaid in de show van Gianni.



Daarnaast heeft Donatella haar inspiratie voor haar gloednieuwe collectie gebaseerd op de ontwerpen van Gianni. Op het Instagram-account van Versace wordt in een filmpje uitleg gegeven. ,,Gianni, this is for you", gevolgd door een verscheidenheid aan printjes en kleuren.