‘Oudere’ vrouw die prins Harry ontmaagd zou hebben klapt uit de school: ‘21 jaar geheim gehouden’

Het is waarschijnlijk één van de meest besproken passages in de biografie van prins Harry (39): het moment waarop hij beschrijft hoe hij zijn maagdelijkheid verloor . Op zijn zeventiende, in een veld achter een pub. De hertog van Sussex vertelt alleen niet met wie. Nu doet de ‘oudere vrouw’, zoals Harry haar omschreef, voor het eerst haar verhaal.

Het gaat om Sasha Walpole. Een 40-jarige graafmachine-bestuurder en moeder van twee kindjes. Ze kwam zelf naar buiten met het nieuws. In juli 2001 maakte ze de eerste keer van Harry mee. Volgens Walpole was hij toen zestien, een jaar jonger dan hij zelf beweert in zijn biografie. Dat vertelt ze in een interview met de Britse krant The Sun.

Ze vertelt dat er op de avond in kwestie een hoop gedronken werd, ‘zeker tien shotjes tequila, Baileys en sambuca’. Ze vierde haar 19e verjaardag met een aantal vrienden en ook prins Harry was van de partij. ,,We waren redelijk dronken”, vertelt Walpole over haar avontuur met de prins. ,,We kropen buiten over een hek naar een veld. Ik gaf hem een sigaret en stak de mijne en de zijne aan. Daarna begon hij me te kussen. Van het ene kwam al snel het andere. Uiteindelijk zijn we op de grond geëindigd. De seks was passioneel en spannend omdat we wisten dat het eigenlijk niet mocht.” Lang duurde de daad volgens Walpole niet. ,,Het was een wham-bam tussen twee vrienden, die maar vijf minuten duurde.’’

Stalknecht

Vervolgens zou Harry zich verstopt hebben in een rood telefoonhokje om niet gezien te worden, waarna hij opgehaald werd door zijn bodyguard. ,,Hij was jong, we waren vrienden en het was een beetje stout. Ik heb hem een mep op zijn kont gegeven”, geeft Walpole toe. De twee kenden elkaar van toen ze als stalknecht werkte in Highgrove, het buitenverblijf van koning Charles. Zij en Harry zagen elkaar vaak tijdens polowedstrijden. ,,Voor mij was hij niet prins Harry. Hij was Harry, een vriend waarmee het een beetje uit de hand was gelopen.”

Walpole is geschrokken van wat prins Harry in zijn boek schreef, daarom wil ze nu haar kant van het verhaal vertellen. De hertog van Sussex beschreef het hele gebeuren als een ‘vernederend’ avontuurtje. ,,Niemand heeft me gewaarschuwd dat ik in het boek zou staan. Harry of zijn mensen hadden me dat wel mogen zeggen. Ik leid een rustig leven, dit heb ik niet gevraagd. Ik het 21 jaar lang geheim gehouden.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: