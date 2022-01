Overige Voice-coaches volgen Anouk voorlopig niet

Glennis Grace en Waylon stappen voorlopig nog niet op als coach bij The voice of Holland . Zij laten desgevraagd via hun management weten de ontwikkelingen af te wachten en dan pas een beslissing te nemen.

Anouk maakte gisteren bekend per direct te stoppen met The Voice na de berichten over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Waylon, die sinds 2016 op een van de beroemde draaiende stoelen zit, zegt dat hij wacht met reageren tot de uitzending van Boos donderdag online komt. Hierin komen alle aantijgingen uitgebreid aan bod. Zijn manager laat het verder bij Waylons eerdere verklaring van zaterdag waarin hij stelde dat hij er niks mee te maken heeft.

Ook Glennis Grace, die in het huidige seizoen debuteerde als coach, wil voorlopig niets meer zeggen. ,,Glennis heeft via haar social media aangegeven dat ze erg geschrokken is door de berichten en dat ze het heel goed vindt dat dit onderzocht wordt. Ze heeft ook gezegd dat ze niet weet wat ze er verder over moet zeggen en dat ze ook niet precies weet wat er is gebeurd”, laat haar woordvoerder weten.

Maan, die dit seizoen samen met Typhoon optreedt als coach van afgevallen kandidaten, laat weten dat ze niet wil reageren. De zangeres verwijst daarbij naar RTL. Typhoon was vandaag niet direct bereikbaar voor commentaar.

‘Corrupte bende’

In een video die zangeres Anouk op Instagram plaatste, vertelt ze bewust nog niets te hebben gezegd over de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan het adres van meerdere personen binnen The voice of Holland. ,,Ik wilde eigenlijk de aflevering van Boos afwachten, aankomende donderdag. Maar na een aantal statements te hebben gezien, van onder andere Jeroen Rietbergen, en ook na een aantal telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen, weet ik wel genoeg.”

Daarom heeft Anouk besloten te vertrekken bij het zangprogramma. ,,Het is gewoon een corrupte bende. Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet. Dan heb je een structureel probleem. Dat is niet waar ik zit. Daar wil ik geen onderdeel van zijn”, legt ze uit.

De 46-jarige Haagse sluit haar video af met de boodschap ‘niet meer terug te komen bij The voice of Holland. ,,Dat was het.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door anouk (@anouk)