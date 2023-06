P!nk wervelt in Landgraaf: het heet niet voor niets Pinkpop

Alsof de naam van het festival speciaal voor haar is gekozen, zo indrukwekkend was vrijdagavond het optreden van P!nk tijdens Pinkpop. Ze ontroerde, danste, grapte en vloog door de lucht in een vermakelijke en uiterst professionele show waarmee ze het hele veld om haar vinger wond.

Het loopt tegen twaalven in Landgraaf wanneer P!nk So What inzet, de hit die je bijna was vergeten in het geweld dat ze al bijna twee uur over Megaland heeft uitgestort. Alle ogen op het uitgestrekte terrein kijken dezelfde kant op, waar een 43-jarige Amerikaanse ster aan kabels over het publiek zwiert. Het is de uitsmijter, afgerond met flink wat vuurwerk, van een weergaloze show.

Visueel spektakel

P!nk toont zich deze avond in Zuid-Limburg de perfecte headliner voor een festival, waar nu eenmaal allerlei verschillende muziekliefhebbers rondlopen. De Amerikaanse levert in Landgraaf voor elk wat wils. Visueel spektakel, dat bovenal, maar ook variatie in haar muzikale aanbod. Gevoelige ballads waarin ze haar publiek ontroert, maar ook rocksongs als bijvoorbeeld Heartbreaker, die een andere doelgroep bedienen. Tussendoor brengt ze uiteraard veel pop- en dansliedjes, die massaal worden meegezongen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is duidelijk waarom het voorste vak voor het podium al ver voor aanvang afgeladen vol is. P!nk (Alecia Moore) geeft een show waarbij je gemakkelijk iets ontgaat. Voortdurende kostuumwissels, acrobatiek, trampolinespringers, vuur- en rookpluimen, semi-erotische dans en video-effecten, het is bijna krankzinnig veel wat de zangeres in een kleine twee uur weet te proppen.

Een dergelijke show gaat snel ten koste van de pure concertbeleving, maar dat weet P!nk te voorkomen. Ze beschikt over charisma, maakt genoeg grapjes tussendoor en smeedt zo een band met haar publiek, dat een flinke hoeveelheid hits over zich krijgt uitgestort. Get the party started, Raise your glass, What about us, Just give me a reason en natuurlijk Cover me in sunshine, het duet met dochter Willow die in Landgraaf blijkt te zijn en even komt meedoen met haar moeder. Ze blikt onwennig de menigte in, maar wordt na een minuutje zingen beloond met een flink applaus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wanneer Willow weer vertrokken is, gaat haar moeder door waarmee ze bezig was: Pinkpop platspelen. Met haar hits, maar ook met voldoende materiaal van haar laatste album, dat met titelnummer Trustfall, Never gonna not dance again en Turbulence over genoeg kwaliteit beschikt.

Toonhoogte

En gaat er eens iets mis, dan lost P!nk het zeer professioneel op. Cover me in sunshine bijvoorbeeld legt ze even stil omdat ze niet hoort in welke toonhoogte de gitarist heeft ingezet. Even een grapje, even afstemmen en het is opgelost. Zo eindigt de avond met P!nk, die met een flinke vaart over de hoofden van het publiek heen scheert. Alsof dat nog niet genoeg was verwend. Robbie Williams, ook niet de eerste de beste, is zaterdag de headliner in Landgraaf. De lat ligt hoog.

Volledig scherm Pink ondersteboven, vastgehouden door twee dansers. De Amerikaanse leverde spektakel op Pinkpop © ANP

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.