Paard neemt een hapje van Britt en André overlaadt honden met cadeaus

Wendy van Dijk kent het verhaal dat je op je hond gaat lijken en dat vindt de presentatrice helemaal prima. Want haar Binkie is de leukste en de liefste!

Zanger André Hazes stoeit fijn met de honden in de opvang op Bonaire en heeft goed nieuws: hij en zijn vriendin Monique gaan de organisatie steunen. Dat vieren ze met heel veel cadeautjes voor de viervoeters.

Hoewel Bridget Maasland zich hard maakt voor elke dag dierendag, is het voor hondje Zack vandaag natuurlijk wel een beetje extra feest.

Had presentatrice en dierenliefhebster Britt Dekker gisteren nog ‘last’ van eigenwijze paarden tijdens een fotosessie, vandaag kan ze knuffelen met haar lieve hondje Matzy.

Presentator Viktor Brand zet zijn Spaanse adoptiehond in het zonnetje, die de toepasselijke naam Tapas draagt.

Zangeres Edsilia Rombley had zonder haar ‘Linnymoon’ diep in een midlifecrisis gezeten, schrijft ze. ,,Had nooit geweten hoeveel vreugde zo’n klein hondje kon geven!”