'Paay heeft juist opdrachten gekregen door de seksvideo'

Volgens de advocaat van Patricia Paay , zo benadrukt hij, was het nooit de bedoeling dat het filmpje dat Paay en haar ex-vriend ooit maakten, in brede kring zou worden verspreid. ,,Ze heeft dit 'badkamerexperiment' - dat ze zich in eerste instantie niet meer kon herinneren, alleen met haar ex willen delen'', aldus advocaat Johan Langelaar. ,,Daarna zou het worden vernietigd. Toen het toch werd verspreid, klapte Patricia Paay psychisch volledig in elkaar.'' Het gerucht dat Paay het plasseksvideootje zelf naar buiten zou hebben gebracht, is volgens de advocaat onzin. ,,Haar telefoon moet zijn gehackt.''



Nadat twitteraar Eendevanger het filmpje begin vorig jaar had gedeeld, belandde het als linkje op GeenStijl. Op die manier werden de beelden in anderhalf uur tijd 900.000 keer bekeken. Na de commotie die ontstond werden de beelden weer verwijderd. Maar toen was, aldus de advocaat, het kwaad al geschied. Volgens een collega van Langelaar is er 'ongekend en uniek' inbreuk gemaakt op de privacy van de oud-zangeres. ,,Ze wilde dood nadat het filmpje openbaar werd.''



De advocaat van Paay eist, zoals eerder al was aangekondigd en ook in de aanklacht stond, een schadevergoeding van 450.000 euro: 2,5 ton voor geleden immateriële schade (zoals psychische problemen, red.) en 2 ton materiële schade: gemiste opdrachten waar ook haar dochter Christina last van had.