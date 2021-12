Pakken Masked Singer-finalisten geveild voor het goede doel

Update Ruim 2,6 miljoen kijkers zien maar liefst twee onthullin­gen in The Masked Singer

Een extra leuke aflevering voor de ruim 2,6 miljoen kijkers van The Masked Singer gisteravond: in de kwartfinale van het programma werd niet één, maar twee keer de identiteit van een kandidaat onthuld. Hoewel de hints achteraf gezien best duidelijk waren, hadden de panelleden het niet altijd bij het rechte eind. Het programma van RTL was opnieuw het best bekeken programma van de vrijdagavond.

