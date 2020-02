Parasite schrijft Oscargeschiedenis

De elite van Hollywood scandeerde zelfs zijn naam toen hij de hoofdprijs van de avond won. Met vier Oscars uit zes nominaties versloeg Parasite de grote favoriet 1917, dat drie onderscheidingen kreeg: Beste Camerawerk, Beste Visuele Effecten en Beste Geluidsmixage.

Grappen over het ontbreken van genomineerde vrouwelijke regisseurs en zwarte acteurs en actrices (op één nominatie na) waren van meet af aan een rode draad tijdens de ceremonie. In hun duopresentatie maakten komieken Steve Martin en Chris Rock enkele pittige grappen over dit onderwerp. Ook in enkele dankwoorden werd kritiek geuit op het eenzijdige nominatiebeleid – met voornamelijk blanke, mannelijke kandidaten – van deze Oscareditie.

Brad Pitt

De eerste Oscar van de avond ging naar Brad Pitt voor zijn bijrol, eigenlijk een hoofdrol, als stuntman in Once Upon a Time in Hollywood. In zijn dankwoord, dat maar 42 seconden mocht duren, droeg hij de prijs op aan zijn kinderen (,,die alles kleuren wat ik doe’’) en aan de stuntmannen en -vrouwen die vaak niet de erkenning krijgen die zij verdienen.

Bij de acteursprijzen waren, op basis van eerdere prijsuitreikingen zoals de Golden Globes, geen verrassingen te bespeuren. Joaquin Phoenix werd tot Beste Acteur uitgeroepen voor zijn rol als Joker. Hij hield een gloedvol betoog tegen de vleesindustrie en stak ook zijn hand in eigen boezem. ,,Ik ben zelf ook egoïstisch, onbeleefd en heel moeilijk geweest om mee samen te werken. Gelukkig kreeg ik van mensen, die nu in de zaal zitten, een tweede kans.’’ Waarna hij afsloot met een citaat van zijn jong overleden broer River Phoenix.

Renée Zellweger won ook volgens verwachting de Oscar voor Beste Actrice met haar vertolking van Judy Garland in Judy. Zij dankte haar ouders die als immigranten naar Amerika kwamen en in de Amerikaanse droom geloofden. ,,Wat denk je hiervan?’’, zei Zellweger, wijzend naar haar kersverse Oscar.

Aangrijpend

Een van de meest aangrijpende speeches werd gegeven door Laura Dern, winnares voor haar bijrol als valse advocate in Marriage Story. Met tranen in de ogen bedankte zij haar ouders, beiden Hollywoodlegenden: Bruce Dern en Diane Ladd die, zittend in de zaal, ook in huilen uitbarstte.

De zangnummers, zeker de openingsact van Janelle Monaé, stonden als een huis. De Nederlandse bijdrage van Willemijn Verkaik als een van de acht zangeressen in de uitvoering van het nummer Into the Unknown uit de animatiefilm Frozen 2 bleef beperkt tot één zinnetje... in het Duits. Er werd in de ondertiteling niet bij vermeld dat zij ook de Nederlandse versie had ingezongen.

In het traditionele In Memoriam-onderdeel van het Oscargala, werd ook de vorig jaar overleden Rutger Hauer geëerd.