Paris Hilton liet dj-klus voor president schieten voor huwelijk Britney Spears

Paris Hilton heeft een aanbod om op te treden voor de Amerikaanse president Joe Biden afgeslagen. De hotelerfgename, die de afgelopen jaren werkt als dj, vertelt in haar podcast This is Paris dat ze de bruiloft van haar vriendin Britney Spears niet wilde missen.

,,Ik was eigenlijk gevraagd om te dj’en voor de president bij een diner, maar ik vond dit belangrijker”, vertelt Hilton, die vrijdag diverse foto's van de bruiloft op Instagram plaatste. Ze was donderdag een van de ongeveer honderd aanwezigen toen Spears haar jawoord gaf aan haar verloofde Sam Asghari. Hilton is naar eigen zeggen ‘ongelooflijk blij’ voor haar vriendin. ,,Ze zag er prachtig uit en ik was gewoon zo blij om te zien dat ze haar sprookje had gevonden.”

Op de bruiloft waren ook grote sterren als Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore en Donatella Versace aanwezig. Jason Alexander, de man met wie Spears in 2004 trouwde in Las Vegas en van wie ze 55 uur later alweer scheidde, zorgde voor de nodige ophef voorafgaand aan het huwelijk. Alexander ging live op Instagram, waardoor kijkers konden zien dat hij binnen in het huis de aanwezige beveiligers vertelde uitgenodigd te zijn door de zangeres.

De ex van de popzangeres filmde ook binnen in de grote, met rozen versierde partytent die voor de ceremonie was opgezet in de tuin. Vervolgens riep hij dat ze ‘zijn eerste en enige vrouw is en dat hij moest ingrijpen’. Hij dreigde de ceremonie te verstoren, waarna het beeld van zijn telefoon vastliep. Hij werd uiteindelijk ingerekend door de politie.

