Paris Hilton looft 10.000 dollar uit aan tipgever die haar vermiste hondje terugbrengt

Paris Hilton (41) looft maar liefst 10.000 dollar uit aan de persoon die de gouden tip geeft naar haar vermiste hondje, chihuahua Diamond Baby. De mediapersoonlijkheid zit er helemaal doorheen nu haar viervoeter al meer dan een week spoorloos is. ‘Mijn hart is gebroken’, schrijft ze op Instagram.

Afgelopen week maakte Hilton bekend dat haar viervoeter Diamond Baby plotseling verdwenen was. Vermoedelijk heeft iemand een deur open laten staan, zo denkt Hilton, die middenin een verhuizing zit. De blondine zocht de uren en daaropvolgende dagen naar het beestje, maar vooralsnog zonder resultaat.

Eerder sprak Hilton al van een ‘fikse beloning’ voor de persoon die haar naar Diamond Baby zou leiden, maar vandaag openbaart Hilton het bedrag: de tipgever die haar weet te herenigen met Diamond Baby ontvangt maar liefst 10.000 dollar.

‘Dit is een van de pijnlijkste momenten uit mijn leven. Mijn hart is gebroken. Ik mis haar zo erg en heb het gevoel dat een deel van mij weg is zonder haar naast me te hebben’, schrijft Hilton vandaag bij een affiche waarop Diamond Baby te zien is.

Ondanks het grote verdriet heeft Hilton nog hoop dat Diamond Baby in leven is. Ze heeft namelijk professionele hulp ingeschakeld van zes paranormaal begaafde mensen, die er heilig van overtuigd zijn dat het hondje nog leeft. ‘Het enige wat ik voor haar wil is dat ze veilig is en weer thuis is waar ze thuishoort.’

