Paris Hilton organiseert babyshower voor zus tot in de puntjes

Het ouderlijk huis van Nicky en Paris, dat in de exclusieve woonwijk Bel Air ligt, was versierd met blauwe en roze elementen. Nicky wil niet weten of haar tweede kind een jongen of een meisje wordt. Op de foto's is te zien dat ook de familie de kleding hierop had aangepast. Paris was geheel gekleed in het babyroze, Kathy in het babyblauw en Nicky's 1-jarige dochter Lily Grace droeg een roze jurkje. De aanstaande moeder verscheen in een blauwe outfit.