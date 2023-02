Paris Hilton toont pasgeboren zoontje voor het eerst en onthult zijn naam: ‘Er liggen nog 20 embryo’s klaar’

Paris maakte een maand geleden bekend dat ze moeder was geworden, maar deelde toen alleen een plaatje van een handje en zei niets over de naam. Op de nieuwe foto’s, binnen korte tijd goed voor bijna 2 miljoen likes op Instagram, is onder meer te zien hoe ze het ventje een kus geeft en toont ze zijn gezicht.

,,Ik ben zo geobsedeerd door mijn kleine engel’’, zegt de Amerikaanse in het bijbehorende interview. ,,Als hij in mijn ogen kijkt, smelt ik. Hij is zo’n lieve baby.’’ Paris kreeg het kindje met haar man, durfkapitalist Carter Reum (42), via een draagmoeder. Op advies van haar vriendin Kim Kardashian begon ze een paar jaar geleden al aan een ivf-behandeling, toen nog omdat ze in haar eentje een kind wilde krijgen.

Toen kwam Carter in beeld, die ze inmiddels achttien jaar kent, maar met wie ze pas eind 2019 een relatie kreeg. Paris kon in coronatijd minder werken en besloot embryo’s te laten invriezen. Ze hebben dat zeven keer gedaan, inmiddels zijn er twintig ingevroren. ,,Ik heb allemaal jongetjes. Ik heb twintig jongetjes’’, vertelt Hilton. De twee gaan nog altijd door met de behandelingen, want Paris hoopt ooit een meisje te verwelkomen.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trauma van toekijken

Hilton benadrukt dat ze ook een draagmoeder zou hebben ingeschakeld als ze twintig jaar jonger was. In haar realityshow The simple life zag ze eens een vrouw bevallen en dat heeft haar een ‘trauma’ bezorgd. Ze vindt het eng als het om haar eigen lijf gaat. ,,Ik wil zo graag een gezin, maar het gaat om dat lichamelijke aspect. Ik ben gewoon zo bang... Bevallen en doodgaan zijn de dingen die me het meeste angst aanjagen in de wereld.’’

Paris was wel een keer in verwachting toen ze begin twintig was en koos destijds voor abortus. ,,Ik wilde daar niet over praten, omdat er zoveel schaamte omheen hing’’, zegt ze. ,,Ik was nog een kind en was er niet klaar voor.’’

Zelfs familie wist van niks

Nu is er dus alsnog een kindje. De familie van Paris en Carter hoorde pas vlak voor de rest van de wereld over hun zoon. ,,Mijn leven is altijd zo openbaar, ik wilde dit echt privé houden. Natuurlijk was het moeilijk om het niemand te vertellen, want het is zo’n mooie tijd. Maar ik vond het ook geweldig dit alleen met Carter te delen.’’ Hun zoontje heet voluit Phoenix Barron Hilton Reum.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vernoemd naar een stad

Paris wilde haar kindje vernoemen naar een stad en ging de landkaart af, op zoek naar een plek die past bij haar eigen naam. Ook had ze de wens haar spruit te vernoemen naar haar opa, Barron.

,,Hij was altijd mijn mentor en ik keek erg tegen hem op. We waren erg close en ik mis hem iedere dag, daarom wilde ik hem eren door mijn eerste zoon naar hem te vernoemen”, zei ze in haar podcast.

Echtgenoot Carter heeft al een dochter (10) uit een eerdere relatie met voormalig realityster Laura Bellizzi. Pas toen Paris met hem samenkwam, wist ze zeker dat ze niet aseksueel is.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: