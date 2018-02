'Paris Hilton wil een gooi doen naar 'Roze' Huis'

Op Twitter voegt ze een foto toe waarop ze in een wit jasje met roze bh, samen met haar chihuahua achter het presidentiële katheder staat. ,,Amerika zou mij de baas moeten laten zijn! Zo moeilijk kan het niet zijn!'', twittert ze.



Om haar oproep kracht bij te zetten voegt ze ook een paar politieke statements toe. ,,Waterboarding is een marteling en de opwarming van de aarde is niet hot!".



Of het menens is moet nog blijken. Of Amerika op haar zit te wachten is ook nog de vraag. Maar duidelijk is dat de realityster geen fan is van de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump.