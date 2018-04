Paris Jackson haalt fel uit naar roddelende familieleden

Paris Jackson, de 20-jarige dochter van wijlen Michael Jackson, is helemaal klaar met familieleden die zich zorgen over haar maken en kwaad over haar spreken in verschillende Amerikaanse media. In een Instagramfilmpje slaat ze terug. ,,Onzin. Het gaat prima. En als jullie je zoorgen maken, bel me dan.''