Paskal Jakobsen ontroert tot tranen toe met cover van Rob de Nijs bij DWDD

Jakobsen schoof vanavond aan bij Matthijs van Nieuwkerk om mee te praten over een goednieuwe editie van de rubriek Het Groot Nederlands Songbook. Welke Nederlandse liedjes behoren absoluut tot ons culturele erfgoed? Jakobsen en Maan waren uitgenodigd om hun visie daarop los te laten.



Na Maan, die Altijd wel iemand van IOS zong, was Jakobsen aan de beurt. Hij zette, zonder instrumenten, in op het nummer Open Einde van Rob de Nijs. Het publiek in de studio van de talkshow keek muisstil toe. En ook thuis waren de kijkers vol lof over de zangkunsten van Jakobsen. Meerdere mensen bekenden zelfs tot tranen toe te zijn geroerd.



Op Twitter ging het direct los. 'Wat een tranentrekker dit', 'Biggelende tranen. Godver Paskal, wat was dat mooi' en 'Wat was dat mooi. Heb er tranen van', luidde de lovende woorden van de kijkers thuis.