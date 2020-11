Pathé doneert 17.000 euro aan KWF na Black Panther actie

interview Winnaars Holland’s Got Talent steken prijzen­geld in anderen: ‘Deze therapie is er nog niet’

31 oktober Wat begon met een droomauditie is een jongensboek geworden: dansers Tommy Heeffer (17) en Rowan van den Boomen (16) uit Tilburg hebben vanavond de grote finale van Holland’s Got Talent 2020 gewonnen. Het prijzengeld van 50.000 euro steken de beste vrienden vooral in de toekomst van ánderen. ,,Dans kan ook therapie zijn.’’