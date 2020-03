Pathé sluit de deuren, concertzalen en theaters nog langer dicht

interview Rob Dekay wist al een jaar dat hij de Mol is: ‘Dit is zo bizar’

15:57 Na een jaar lang zwijgen mocht singer/songwriter Rob Dekay het gisteren eindelijk van de daken schreeuwen: hij was de Mol in de Avrotros-kijkcijferhit Wie is de Mol?. Dekay toonde zich een overfanatieke, informatiezuigende Mol. Precies zoals hij van tevoren had bedacht. ‘Tunnelvisie is een mooi iets’.