Patricia (29) blaast coaches omver in The Voice

Het podium is voor Patricia geen vreemde plek. De blondine is freelance zangeres, af en toe te zien in theatervoorstellingen en zo nu en dan ook te horen in commercials op televisie. Toch wil Patricia méér, namelijk een groter publiek bereiken.



De 29-jarige Amsterdamse vertelde aan presentatrice Wendy van Dijk dat ze er eindelijk klaar voor was om mee te doen aan The Voice of Holland. Eerder durfde ze niet. ,,Het ging een lange tijd niet goed met me. Ik zat niet goed in mijn vel.” Ondanks de vele complimenten die ze kreeg, geloofde ze niet in zichzelf. Tot nu.



Patricia koos voor het nummer Rise Up, een lied dat een speciale betekenis voor haar heeft. Het staat symbool voor de moeilijke tijd die ze heeft meegemaakt en dat ze klaar is om nu zichzelf te laten zien aan de wereld.