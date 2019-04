Patricia Paay en Johan Vlemmix treffen schikking in sekspoppenzaak

Cassette­band­jes Billie Eilish (17) vliegen de winkels uit

11:54 Billie Eilish rijgt de records aaneen met haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. De pas 17-jarige zangeres scoort niet alleen in streaming en met de verkoop van cd's en vinyl, maar ook de cassettebandjes met haar muziek vliegen de winkels uit.