Patricia Paay geeft update vanuit ziekenhuis: ‘Erger dan gedacht’

Nieuwe Bon Bini Hol­land-film van Jandino met kerst in de bioscoop

Bon Bini Holland 3, de nieuwe film van en met komiek Jandino Asporaat, is vanaf 9 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft directeur Wilco Wolfers van distributeur WW Entertainment vandaag laten weten. Het nieuwe deel in de succesvolle reeks over zwendelaar Robertico (Asporaat) wordt als het aan Wolfers ligt de grote kersthit van dit jaar.

28 oktober