Patricia Paay geopereerd na complicaties: ‘Het gaat nu goed met mij’

‘Er was een complicatie met mijn heup. Ik had veel pijn. De artsen hebben direct actie ondernomen en ben inmiddels al geopereerd’, schrijft ze bij de foto. Het is niet voor het eerst dat de mediapersoonlijkheid problemen met haar heup heeft. In 2019 viel Paay, een paar dagen nadat ze een nieuwe heup had gekregen, van de trap.