Patricia Paay loog over leeftijd van huidige echtgenoot Robbert

Waarom de oud-zangeres tot op de dag van vandaag bleef liegen over de werkelijke leeftijd van haar echtgenoot, is niet helemaal duidelijk. Volgens Patricia Paay, zo zou ze aan weekblad Privé hebben verteld, maakte ze Hinfelaar 'wat ouder omdat dat beter klinkt'. Het daadwerkelijke leeftijdsverschil tussen Paay en Hinfelaar is 39 jaar. En dus geen 35 jaar zoals ze Nederland een paar jaar geleden voorspiegelde.



Het is niet de eerste keer dat Patricia Paay jongere mannen aan de haak slaat. Voordat ze miljonairszoon Hinfelaar tegen het lijf liep, had ze een relatie met de 42 jaar jongere autoverkoper Maurice Dix: zoon van een parenclubeigenaar. Dix was de opvolger van de Amsterdamse zakenman Nicky van Dam (echte leeftijdsverschil 35 jaar). Paay was van 1988 tot 2009 getrouwd met Adam Curry. Dat huwelijk liep stuk omdat Curry (nu 53 jaar: leeftijdsverschil met Paay 16 jaar) verliefd werd op fotografe Micky Hoogendijk. Daarnaast was ze van 1978 tot 1988 getrouwd met Joey Fresco. In februari 2017 trouwde ze met Robbert Hinfelaar.



Hinfelaar volgt zijn vrouw de laatste tijd als een schaduw naar de Amsterdamse rechtbank waar de zaak wordt behandeld over het in februari 2017 uitgelekte plasseksfilmpje. Paay eist een schadevergoeding van 4,5 ton, omdat GeenStijl op de website een linkje plaatste naar een videootje dat in februari 2017 uitlekte via twitteraar Eendevanger. Op 28 mei kwam het nog niet tot een uitspraak. De partijen krijgen tot 13 juni de tijd om te schikken. Lukt dat niet, dan doet de rechter zes weken daarna alsnog uitspraak in de zaak.