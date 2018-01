Patricia Paay na plasseksaffaire: Ik wil me weer trots kunnen voelen

,,Weet je wat ik lekker vind?'' vraagt Patricia Paay aan haar dochter Christina terwijl ze in winters Moskou op een markt wandelen. ,,Dat niemand me hier kent'', geeft ze zelf het antwoord.

De voormalige zangeres wilde na de uitgelekte sekstape, nu een jaar geleden, even verdwijnen en ‘ergens in een put zakken’, zo zei ze tegen Eva Jinek. Langzamerhand beweegt ze zich weer in de schijnwerpers. Na haar deelname aan Maestro is ze vanavond te zien in Tattoo Trippers en doet ze later ook mee aan Stelletje Pottenbakkers!, een programma waarin bekende Nederlandse het tegen elkaar opnemen achter de draaischijf. In Tattoo Trippers worden BN’ers bijeen gebracht om over de landsgrenzen een tatoeage te laten zetten. Paay (68) gaat op reis met dochter Christina Curry. ,,En dat gebeurt niet vaak'', zegt Christina (27). ,,Samen weg is alweer een tijdje geleden. Dat is niet zo gek. Hoe ouder je wordt, hoe minder het gebeurt dat met je vader of moeder op reis gaat. Ik ben volwassen en ga dan gewoon het liefst met mijn vriendin op vakantie. Maar met mijn moeder was het bijzonder. We hebben erg gelachen.''

De bestemming van moeder en dochter: Moskou. ,,Het was verschrikkelijk koud. Die stad stond niet bovenaan aan mijn lijst om daar in de winter naar toe te gaan. Aan de andere kant: ik wilde het wel een keer zien. En kan nu wel zeggen dat ik er geweest ben'', zegt Curry, die vijf dagen rond struinde met haar moeder in de hoofdstad van Rusland. ,,Het is niet mijn soort land, of zo. De mensen doen me denken aan mijn konijn. Ze kijken zuur en chagrijnig, maar zijn volgens mij best lief. En we hebben erg gelachen.''

In de aflevering kijkt Patricia Paay ook heel even terug op de gebeurtenissen in voorbije turbulente jaar waarin veel over haar werd geschreven. Op straat wordt ze nog altijd nageroepen en uitgescholden. ,,Dat heeft mijn zelfvertrouwen wel aangetast, ja. Ik ben altijd trots geweest op mezelf geweest, zeker wat ik bereikt heb. Nu is daar schaamte en verlegenheid. Ik zie de gebeurtenissen als een soort internetpesten. Dat voortkomt uit rancune, kwaadheid, jaloezie. Het heeft me diep getroffen en ik moet mezelf vinden om die trots weer te voelen.''

Christina Curry kon en kan niet anders doen dan ‘er voor haar zijn’. ,,Dat doe je toch als je van iemand houdt?'', zegt ze. ,,Als zij het moeilijk heeft, ben ik er voor haar.''

In Tattoo Trippers komen de komende weken ook duo’s als Dio en Olcay Gulsen (Bulgarije), Fajah Lourens en Dennis Weening (Zuid-Afrika) en Patty Brard en Eva van de Wijdeven (Marokko) voorbij. Christina Curry over het zetten van de tatoeage van haar moeder: ,,Cool dat ze doet. Ja, ze is nog heel hip voor haar leeftijd.''

Tattoo Trippers, 20.30 uur, Veronica

Lekker bij de Basillius-Kathedraal met mijn kathedraal kabouter 👋🏻 #mama #moscow #squad #ikbenmaar167m Een foto die is geplaatst door null (@katinkacoorie) op 4 Dec 2017 om 4:16 PST