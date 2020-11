Patrick ‘McDreamy’ Dempsey duikt weer op in Grey’s Anatomy

Amerikaanse kijkers van de populaire ziekenhuisserie Grey's Anatomy werden donderdagavond getrakteerd op een hereniging met een oude bekende. Patrick Dempsey was in de speciale covid-uitzending waarmee het zeventiende seizoen aftrapte weer even te zien als dokter Derek Shepherd.

De arts, onder fans ook wel bekend als McDreamy, dook op in een droom van Meredith Grey, zijn grote liefde in de serie gespeeld door Ellen Pompeo. In een interview met Deadline laten de acteurs en showrunner Krista Vernoff weten dat ze de coronaspecial, die was opgedragen aan zorgpersoneel, extra bijzonder wilden maken met de reünie. Ook wilden ze kijkers een pleziermomentje geven in een uitzending die verder vrij neerslachtig was.

In de seizoensopening liep het ziekenhuis waarin de serie zich afspeelt vol met coronapatiënten, wat een zware wissel trekt op het personeel van Grey Sloan Memorial. Vernoff liet eerder weten dat het een flinke uitdaging was de serie te filmen nu er op de set veel coronamaatregelen gelden. Vaak worden scènes met verschillende acteurs daardoor apart gefilmd, maar Dempsey en Pompeo bevestigen dat zij de droomscène, die plaatsvindt op een strand, wel degelijk samen hebben opgenomen.

Alhoewel de acteurs niet veel loslaten over de duur van Dempsey's terugkeer, laat Vernoff in het interview met Deadline weten dat er meer met hem is gefilmd dan alleen de scène die in de uitzending van donderdagavond zat.

