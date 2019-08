Patty Brard gaat nieuw televisieprogramma maken samen met Gordon

In een video van de nieuwssite vertelt Brard: ,,We gaan vanaf oktober op pad. De wereld rond met zijn tweeën.” Wat ‘de eeuwige jeugd’, waar de twee naar op zoek gaan precies inhoudt, is nog onbekend. Wel kan de diva vertellen: ,,Het wordt hilarisch. Wij zijn heel grappig samen. Ik weet niet of het bloedbonje wordt of gezelligheid. Het wordt in elk geval wel tv, goudeerlijke tv.” Ook Martien Meiland, die inmiddels razend populair is door zijn programma Chateau Meiland, zal te zien zijn. Gordon en Patty gaan namelijk langs in zijn Franse Kasteel.