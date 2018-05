Patty Brard zegt Ibiza vaarwel en keert terug naar Nederland

Patty Brard, haar man Antoine en hun twee hondjes verlaten over anderhalve week hun huis in Ibiza. Het stel gaat weer in Nederland wonen zodat Brard haar werkzaamheden kan voortzetten. ,,En zo gebruiken we ons huis in Amstelveen ook weer. Ik vind het wel lekker", vertelt de brunette in haar vlog.