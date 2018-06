Paul de Leeuw vertrekt bij BNNVARA en wordt jurylid in Holland's Got Talent

Video Ben jij de opvolger van de wereldbe­roem­de dr. Pol?

17:13 De wereldberoemde dierenarts dr. Pol is op zoek naar een Nederlandse collega, die misschien wel zijn opvolger kan worden. In een nieuw RTL4-programma, dat vanaf volgend jaar te zien is en gepresenteerd wordt door Nicolette Kluijver, wordt de arts gevolgd in zijn zoektocht.