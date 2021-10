Paul McCartney deelt geen handtekeningen meer uit

Lego bouwt Home Alone huis na: ‘Deze kerstfilm brengt jeugdherin­ne­rin­gen terug’

23 oktober Er gaat geen kerst voorbij of de filmklassieker Home Alone komt op televisie. Voor wie de film nu echt vaak genoeg heeft gezien, maar wel gek is op de avonturen van Kevin McCallister is er dit jaar een mooi alternatief: Lego komt namelijk met een replica van het beroemde huis.