Paul Verhoeven gaat nieuwe film komende zomer draaien

Het erotische drama wordt een bewerking van het boek Immodest Acts van schrijfster Judith C. Brown. Het boek vertelt over het leven van de lesbische non Benedetta Carlini, die in de renaissance leefde in een klooster in Italië. Brown baseerde haar roman, die ze in de jaren tachtig publiceerde, op onderzoek in de archieven van Florence.



De Belgische actrice Virginie Efira gaat de hoofdrol spelen. De scenarist van Blessed Virgin is Gerard Soeteman, met wie Verhoeven in Nederland eerder onder meer de succesvolle films Soldaat van Oranje, Turks Fruit en Zwartboek maakte.

Voor het project werkt Verhoeven weer samen met productiemaatschappij SBS Productions, met wie hij eerder ook de thriller Elle maakte. Zijn eerste film in tien jaar tijd werd geselecteerd voor de competitie van Cannes en won tientallen prijzen, waaronder twee Golden Globes.