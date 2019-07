Paul Verhoeven rouwt: Ik ben met Hauer alter ego verloren

,,Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is", meldt Verhoeven aangeslagen. ,,Rutger was voor mij wat Marcello Mastroianni voor Fellini was, een alter ego. Ik herinner mij alleen maar mooie dingen, ook al waren er echt wel eens spanningen. Maar dat hoort erbij. Bij elke film dacht ik: welke rol kan Rutger dit keer spelen?"



Verhoeven stelt dat hij via Hauer zich ‘maximaal kon uitdrukken. Rutger was niet iemand die heel lang over dingen praatte. Als je hem een rol gaf, dan dééd hij gewoon. Hij drukte altijd precies uit wat ik zocht, ook als ik zelf niet precies wist wat dat dan was. Sommige acteurs hebben die zeldzame gave; dat geldt ook voor Carice van Houten of Isabelle Huppert.’



Geschikt

De regisseur is blij dat producent Rob Houwer hem begin jaren zeventig dwong de jonge acteur te overwegen voor zowel Turks Fruit als Soldaat van Oranje. ,,Ik dacht: die uit de klei getrokken jongen uit Floris kan toch geen kunstenaar als Jan Wolkers spelen? Maar naderhand dacht ik: hoe kan ik ooit hebben gedacht dat hij niet geschikt zou zijn voor die rollen?"



Verhoeven heeft in Hollywood samengewerkt met grote namen als Arnold Schwarzenegger en Michael Douglas. ,,Maar niemand kon mijn alter ego zijn zoals Rutger dat kon: qua gestalte, postuur, balans tussen ernstig en humor. Ik ben vooral heel droef dat hij er niet meer is. Ik ga hem vreselijk missen.”