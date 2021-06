Paul Witteman had een verrassing voor Astrid: haar stalker was stiekem ook uitgenodigd

Astrid had al jarenlang last van een stalker en zou daar in 1994 over praten op tv, bij Paul Witteman, in zijn toenmalige programma De Ronde van Witteman. Kort voor de uitzending had de redactie een onaangename verrassing voor haar: ze hadden de stalker ook uitgenodigd. Want alleen haar kant van het verhaal was te eenzijdig. ,,Hij moet ook zijn zegje kunnen doen.’’