Peaky Blinders verschijnt begin oktober op Netflix

Stemmen van de radio Nieuwsle­zer Elin Stil: Mijn date moet wel echt een mooie stem hebben

18:30 We kennen de stem en de naam omdat ze ons dagelijks bijpraten over nieuws en files. Op straat lopen we ze zo voorbij. Wie zijn de gezichten van onze radio? Vandaag ondervragen we nieuwslezer Elin Stil (19).