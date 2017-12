Pearl Jam eindelijk weer terug op Pinkpop

update Sylvia Geersen woest op EO na 'respectloos' bericht over miskraam

9:58 Sylvia Geersen (32) is woest op de EO omdat de Evangelische Omroep in een persbericht over het praatprogramma Adieu God? op voorbarige en ongenuanceerde wijze melding heeft gemaakt van de miskraam die het topmodel kreeg. Ze praat komende zondag in het door Tijs van den Brink gepresenteerde programma uitgebreid over het privédrama. ,,De EO probeert hoge kijkcijfers te scoren door nu al met die informatie naar buiten te komen.''