Pech voor Rico Verhoeven; nieuwe auto al paar uur later 'in de prak'

Verhoeven hield zijn volgers gedurende de dag via Instagram op de hoogte van zijn nieuwe aanwinst. ,,Ik heb net getraind en ben nu onderweg naar de Land Rover dealer. Deze keer hebben we iets heel bijzonders gedaan met het interieur. Ik kan niet wachten", klonk het enthousiast in het videootje. Niet veel later kwamen de eerste foto's en filmpjes van de peperdure bolide online: zwart, met - zoals Verhoeven het noemt - chilirode bekleding. ,,Dit ziet er geweldig uit", aldus de enthousiaste Brabander.



En ook onderweg naar huis bereikte de auto al een mijlpaal: de eerste 100 kilometers waren achter de rug. Het plezierige ritje hield echter niet lang stand, want twee uur later deelde Verhoeven een video waarin te zien is dat de Range Rover flinke schade heeft. ,,Sommige mensen kunnen echt niet rijden..", klonk het gefrustreerd uit de mond van de kickbokser. ,,Mijn fucking nieuwe auto heeft nu al schade." Ook filmde hij de betrokken auto's, waaronder een zwarte Suzuki met heftige deuken aan de voorkant. ,,Dit is dus de auto die me geraakt heeft..."