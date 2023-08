Peperdure camera van NOS-ploeg op klaarlichte dag gestolen in Tiel

Een cameraploeg van de NOS is dinsdag op klaarlichte dag in Tiel beroofd van een peperdure camera. Een tweetal dieven gooide met een baksteen een autoruit in en ging er met het tienduizenden euro’s kostende stuk apparatuur vandoor. ,,Je hebt er gewoon geen fluit aan, er is geen amateur die dat ding kan bedienen.”

De ploeg van drie man sterk was dinsdag op de St. Walburgbuitensingel - aan de rand van het centrum van de Gelderse plaats - om een item te draaien.

,,Onze satellietwagen stond daar ook langs de weg, plus de auto waar de cameraman mee was gekomen”, zegt verslaggever Henrik-Willem Hofs. ,,Die laatste zat nog even in de satellietwagen naar de montage te kijken terwijl we daarmee bezig waren.”

‘Rechtstreeks op hun doel af’

Rond half zes, kwart voor zes, wordt de ploeg gewaarschuwd door voorbijgangers dat dieven bezig zijn de camera te stelen. ,,Dus wij naar buiten toe. Nou, toen waren ze al weg.”

Twee getuigen hebben volgens Hofs verteld dat het om twee jongens gaat met zwarte kleding, zwarte helmen en een verdonkerd vizier. ,,Het is vermoedelijk voorbereid”, denkt de verslaggever. ,,Ze hebben ons waarschijnlijk gezien en zijn ingeseind door weet ik veel wie; en zijn rechtstreeks op hun doel afgegaan.” Dat laatste weet hij ook op basis van een getuige. Er ging een baksteen door de achterruit en vanonder de hoedenplank werd de camera meegegrist.

Je kunt je afvragen of de dieven de camera eenvoudig van de hand kunnen doen, zegt Hofs. ,,Je kan hem niet op Marktplaats zetten, het ding heeft gewoon serienummers. Er zijn er misschien tweehonderd van in Nederland. Het zou heel goed kunnen - dat is eerder gebeurd - dat ze die camera ergens in Tiel in de bosjes dumpen.”

Bovendien is het, eufemistisch uitgedrukt, geen huis-tuin-en-keukencamera, weet de verslaggever. ,,Het is een hele grote camera, grote lens, heel zwaar: tien à vijftien kilo. Er zat een microfoon van de NOS bij en wat apparatuur op en aan. Er kan geen sd-kaartje in, alleen hele speciale schijfjes die je bij speciale zaken moet kopen. Dus je hebt er gewoon geen fluit aan, er is geen amateur die dat ding kan bedienen.”

Item niet in gevaar

De uitzending is niet in gevaar geweest, zegt Hofs. ,,We waren blij dat we alles al hadden gedraaid en het materiaal was overgezet. Maar het levert behoorlijk wat schade op en een lange staart.”

Een politiewoordvoerder wil er niet meer over kwijt dan dat er dinsdag melding is gedaan van diefstal uit een voertuig in Tiel. ,,Er wordt buurtonderzoek gedaan”, zegt ze.

