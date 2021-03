Per media-optreden dijt de familie van Jesse Klaver verder uit

Nog twee weken tot de verkiezingen en ik kan de lijsttrekkers nu al niet meer zien. Het is net een sprinkhanenplaag, maar dan op tv. Ze zitten werkelijk overal, van Koffietijd en De 5 Uur Show tot Op1. Lilian Marijnissen is in een nek-aan-nekrace verwikkeld met Jesse Klaver om Diederik Gommers te verslaan in het aantal talkshowbezoeken per week. Esther Ouwehand doet een Peter R. de Vriesje door in meerdere programma’s per avond op te duiken. En Sigrid Kaag was sowieso al het nieuwe testbeeld.