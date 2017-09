Pers krioelt om flirty Sylvie heen en Fatima leert van haar billen

Acteur Barry Dennen (Jesus Christ Superstar) overleden

9:06 De Amerikaanse acteur Barry Dennen is na een kort ziekbed op 79-jarige leeftijd overleden. Dennen werd vooral wereldberoemd als Pontius Pilatus in de oerversie van de musical Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber. Ook speelde hij die rol in de filmversie die in 1973 werd gemaakt.