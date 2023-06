Pers verontwaardigd over mediatoeslag tijdens Lowlands, ook AD accepteert 'charity fee' niet

Het AD is niet van plan te betalen voor de ‘charity fee’ (mediatoeslag) die Lowlands heeft aangekondigd. Concertorganisator MOJO vraagt media die zich aanmelden om 10 euro per persoon te betalen in ruil voor toegang tot het festivalterrein. ,,Dat Lowlands vrije nieuwsgaring op deze manier in de weg zit is opmerkelijk”, reageert AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma.

Vrijdag werd bekend dat journalisten en fotografen voortaan moeten betalen als zij verslag willen doen van het festival Lowlands. Concertorganisator MOJO vraagt media die zich accrediteren om 10 euro per persoon te betalen in ruil voor toegang tot het festivalterrein. Het geld gaat volgens MOJO naar goede doelen waar het festival mee samenwerkt. Wie niet betaalt, mag het terrein niet op en kan dus geen verslag doen van Lowlands 2023.



AD voegt zich als grote krant bij de standpunten van journalistenvakbod NVJ, persbureau ANP, NOS en NRC. AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma vindt het opmerkelijk dat Lowlands vrije nieuwsgaring ‘op deze manier in de weg zit’. ,,Juist die goede doelen hebben er belang bij dat er media-aandacht voor is.” Ze vergelijkt het festival met voetbalwedstrijden of andere grote evenementen. ,,Bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Schrijvende pers is daar gratis toegankelijk.”

Rijpma noemt de plannen ‘een onwenselijke ontwikkeling’ en zegt geen journalisten naar het evenement te sturen als de organisatie de ‘charity fee’ daadwerkelijk doorzet. ,,Het is een merkwaardig besluit van Lowlands. Dat een festival dat de laatste jaren heel groot is geworden, ook dankzij de media, ons op een afstand zet. Als journalist ben je daar om verslag te doen, eigenlijk voor een nog groter publiek dan alleen op het festival.”

‘Zeer verkeerd signaal’

Journalistenvakbond NVJ spreekt van een ‘zeer verkeerd signaal’. ,,Een journalist moet zonder enige tegenprestatie zijn of haar werk kunnen doen”, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. ANP is niet van plan te betalen, maar hoopt dat Lowlands de voorwaarden intrekt. Dat geldt ook voor de NOS. De hoofdredactie zegt geen verslag te zullen doen als Lowlands vasthoudt aan de plannen. ,,De NOS betaalt niet voor toegang tot bronnen, dus ook niet om verslag te kunnen doen van een evenement als Lowlands,” zegt hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann. ,,Bij vrije nieuwsgaring hoort ook dat daar op geen enkele manier een tegenprestatie tegenover staat.”

De hoofdredactie van NRC liet eerder weten van mening te zijn ,,dat journalisten hun werk moeten kunnen doen zonder dat ze daarvoor zouden moeten betalen”. Over een eventuele boycot spreekt NRC echter niet. Daarop zal de hoofdredactie zich opnieuw beraden, mocht de ‘charity fee’ definitief doorgevoerd worden.

‘Nieuwsgaring belemmeren’

In een verklaring op de website van Lowlands laat de organisatie vrijdagmiddag weten dat het ‘geenszins onze bedoeling is om persvrijheid of vrije nieuwsgaring te belemmeren’. ,,Uiteraard maakt iedere journalist/titel/persbureau haar eigen afweging of het betalen van de charity charge van 10 euro reden is om geen verslag te doen van Lowlands.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: